Народный колорит для всех

В Музее-заповеднике «Коломенское» 6 июля 2019 года пройдет международный фестиваль «Сабантуй-2019» — одно из самых ярких этнокультурных событий лета.

Каждый год мы тщательно готовимся к празднику и стараемся показать все самое лучшее. В этом году мы начали работу над программой с Нового года.

Подчеркну, что это татаро-башкирский праздник народов нашей многонациональной столицы, в которой более 160 национальностей. Поэтому приглашаем всех. В этом году мероприятие пройдет под эгидой празднования 100-летия Башкирской АССР. В честь этого мы проведем лотерею, где разыграем три путевки «Путешествие в Башкирию» в онлайн-режиме.

Всего в «Коломенском» развернется порядка 48 локаций, где каждый посетитель найдет что-то свое. Праздник начнется с массовой зарядки в 10 утра на главной сцене «Майдан», которую проведет двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Из спортивных активностей будет национальная тюркская борьба на поясах куреш, водная регата с соревнованиями гребцов на акватории Москвы-реки в Крылатском.

Также гостей ждет встреча с олимпийской чемпионской и чемпионкой мира по фигурному катанию Алиной Загитовой. В прошлом году на Сабантуе Алина общалась с посетителями два часа. Татарская команда «КамАЗ-Мастер», которая выигрывала ралли «Дакар» и «Шелковый путь», привезет на Сабантуй свой новый автомобиль пятого поколения. В музыкальной программе будут выступать такие артисты, как финалистка шоу «Голос» Эльвира Камиуллина, молодежный певец Эльвин Грей и другие исполнители.

«Сабантуй-2018» в «Коломенском» Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Концертная программа будет очень насыщенной — более ста участников! Традиционно большим успехом пользуются кулинарные мастер-классы. На московской площадке можно будет попробовать самый большой чак-чак фестиваля. Там же и в национальных палатках будут готовить такие блюда, как треугольники эчпочмак, губадия, кош-теле, беляши, лепешки кыстыбый и другие вкусности.

Также гостей ждет реконструкция татарской деревни «Деревня ремесел», «Улица добрых соседей» с шатрами нацио нальных землячеств столицы и «Дом мудрости». Любители стиля и красоты смогут посетить этнофешеншатер, мастер-классы и показ дизайнерской одежды в стиле «благопристойная мода». Зрителей ждет показ известного дизайнера из Казани с участием студенток кафедры коневодства РСГУ-МСХА им. Тимирязева. Еще мы проведем вечер знакомств для татар на борту парохода.

В этом году впервые организуем бизнес-площадка, на которой будут общаться и знакомиться резиденты «Сколкова», «Лайк-центра», «Бизнес-молодости» и других бизнесцентров. Планируется самый масштабный обмен связями в России (нетворкинг). В прошлом году Сабантуй посетили 150 тысяч москвичей и гостей столицы. Надеемся, в этом году будет столько же или даже больше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»