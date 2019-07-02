«Термос Путина» как квинтэссенция современной России...

Забавная история о том, как «белый термос Путина» стал хитом онлайн-продаж в Китае, куда важнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Она отражает масштабные и по-настоящему значимые перемены в такой специфической сфере, как образ России и ее идейное и культурное влияние в мире.

Главная проблема в том, что данные области крайне инертны и с огромным трудом поддаются коррекции. Хуже того, их просто невозможно изменить по желанию и мановению пальцев: вот сейчас мы вложим правильно деньги, нам нарисуют устраивающий нас образ и навяжут его человечеству. Это так не работает.

Внешний имидж России формировался веками, и его стереотипы нам всем прекрасно знакомы: водка, Калашников и медведь, Кремль и матрешка, Чайковский и Достоевский, балет и космос, Кей-Джи-Би и GULAG, сибирские морозы и неулыбчивость русских…

Список может продолжить каждый. В этом весьма длинном перечне есть позитивные элементы, но в целом образ нашей страны в глазах окружающих весьма суровый, мрачный и несколько пугающий. Скорее, отталкивающий, нежели притягивающий. Даже в нашей классической культуре (будь то литература, балет или музыка), перед которой преклоняется мир, он видит в первую очередь отражение все той же русской сумрачности и изматывающих душевных мук.

Эти стереотипы настолько глубоко вросли, что изменить их практически невозможно.

Но между тем именно это и происходит прямо сейчас.

Человечеству очень даже нравится такая Россия, и оно не прочь заполучить ее кусочек Фото: Илья Питалев/ТАСС

Современная Россия не пытается выкорчевать прежние представления — это сизифов труд. Она просто живет и самой своей жизнью привносит новые элементы в сложившийся образ.

Какие-то из инноваций знают все. Например, невозможно переоценить значение Олимпиады в Сочи и — даже в большей степени — прошлогоднего чемпионата мира по футболу в изменении взгляда огромного числа людей на нашу страну. Коммерческий проект «Маша и Медведь» сделал для продвижения новых позитивных красок в образе России больше, чем все проекты «Россотрудничества» вместе взятые.

Другие новинки носят локальный характер и известны узкому кругу интересующихся, но они тоже ложатся кирпичиком в новый образ нашей страны. Погуглите, например, что такое русские кондитерские насадки (Russian piping tips) — и да, это вклад современной России в мировое кулинарное искусство.

«Термос Путина» является частью этого феномена. Более того, эта кружка может служить квинтэссенцией современной России, какой ее все больше видит остальная планета: современная и элегантная, очень светлая и яркая, красивая и удобная, немного загадочная (что все-таки пьет из нее российский президент?) и подчеркнуто несущая на себе символ державы.

И, как выясняется, человечеству очень даже нравится такая Россия, и оно не прочь заполучить ее кусочек.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»