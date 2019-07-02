Беспилотный комплекс «Ланцет» сможет изменить характер боевых действий

Барражирующий беспилотный летательный аппарат «Ланцет» — интеллектуальное оружие. В состав комплекса входят суперсовременные модули разведки, навигации и связи. Высокоточный ударный элемент комплекса способен поражать цели в радиусе до 40 километров днем и ночью, в любых условиях.

— Секрет успеха в двух «иксах», — рассказывает Александр Захаров, глава входящей в состав ростеховского концерна «Калашников» компании ZALA AERO.

Сегодня большинство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) создается по самолетной схеме.

У этой классической модели есть существенный недочет: возможность маневрирования обеспечивается по одной оси и затруднена по другой. Если цель движется, то попасть по ней весьма проблематично. У ракетной, X-образной схемы крепления аэродинамических поверхностей этого недостатка нет.

Конструкторы сумели точно рассчитать и успешно применить двойную X-образную схему оперения дрона (ноухау мирового значения) и «научили» свой «Ланцет» барражировать в воздухе.

— Наш ударный беспилотник способен перенацеливаться в процессе движения, — говорит Захаров. — Еще он может повисеть в воздухе, дождаться появления цели.

БЛА-боец работает в паре с БЛА-разведчиком, у которого аппаратная «навеска» значительно совершеннее. Здесь есть навигационные и разведывательные приборы. Заметив цель, этот дрон дает целеуказание боевому «товарищу». Тот летит и уничтожает объект.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» установлен тренажер комплекса «Ланцет». Механика его работы проста, можно быстро обучить даже солдата-срочника.

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— Наш принцип: чем совершеннее «изделие», тем оно должно быть проще в эксплуатации, — говорит Александр Захаров. — На этом тренажере можно не только обучать общим принципам работы с беспилотным комплексом, но и тренировать операторов на виртуально создаваемом макете конкретной местности. Военнослужащий прибывает на боевую службу уже полностью подготовленным к ней. Борьба с терроризмом должна выйти на новый уровень.

Пикирующий «Ланцет» террорист не увидит и не услышит. По словам Захарова, в состав «Ланцета» заложены такие технологии, что сегодня сбить его или перехватить управление такого БЛА средствами радиоэлектронной борьбы практически невозможно.

При этом новейший ударный беспилотный летательный аппарат стоит дешевле, чем стоящие сейчас на вооружении высокоточные снаряды «Краснополь».

Но даже если удастся сбить один БЛА, при массовом их появлении на поле боя это врагу не поможет. Налетят другие «Ланцеты» и точными «хирургическими» ударами доведут дело до полного разгрома.

— Характер современной войны скоро изменится, и изменится кардинально, — прогнозирует Александр Захаров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Борисов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

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