Первый комплект реактивных систем «Торнадо-С» передан войскам РФ

Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) традиционно превосходят иностранные образцы по многим параметрам. Это началось еще в годы Великой Отечественной войны с легендарной «Катюши». Сегодня замена испытанных «Градов» и «Смерчей» на новейшие реактивные системы залпового огня семейства «Торнадо» позволит Вооруженным силам России сохранить лидерство по этому виду вооружений и в обозримом будущем.

Самая-самая

Военные эксперты подсчитали: суммарная мощность применения такой современной реактивной системы залпового огня — почти на уровне ядерных боеприпасов. Это один из наиболее мощных видов артиллерийского вооружения.

Новая российская система 9К515 «Торнадо-С» в своем классе стала наиболее мощной и дальнобойной в мире.

Каждая боевая машина — это 12 пусковых установок. Огонь из них можно вести и залпом, и одиночными реактивными боеприпасами. Новинка российской реактивной артиллерии разработана для артиллерийских соединений и идет на замену РСЗО «Смерч».

К преимуществам новой реактивной системы залпового огня относят повышенное могущество, улучшенные характеристики по точности стрельбы, высокую скорострельность и увеличенную дальность стрельбы. Еще у РСЗО «Торнадо-С» расширенная номенклатура реактивных снарядов, позволяющая выбирать боевую часть в зависимости от типа цели. Кроме неуправляемых ракетных снарядов, для «Торнадо-С» разработаны и корректируемые боеприпасы. Поэтому каждая боевая машина может поражать одновременно до восьми целей за счет разведения высокоточных реактивных снарядов на траектории их полета.

Потенциальные боевые качества новой российской артсистемы сразу высоко оценили на Западе. «Торнадо-С» там назвали эпично: «адское пламя русских».

По заслугам ценят новую РСЗО и у нас. Глава военного ведомства нашей страны генерал армии Сергей Шойгу, выступая на одном из заседаний Коллегии Минобороны России в 2018 году, сказал, что в ходе модернизации существующих вооружений специалистами отечественного оборонно-промышленного комплекса были качественно улучшены боевые характеристики 10 типов образцов вооружения и военной техники.

— Разработано и поступило в войска пять новых образцов, превосходящих по своим возможностям лучшие зарубежные аналоги, — особо отметил Сергей Шойгу. — Это боевая машина поддержки танков, реактивная система залпового огня крупного калибра «Торнадо-С», зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» и защищенные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У».

«Умные» боеприпасы

Конструкторы специализирующегося в области разработок и производства боеприпасов концерна «Техмаш» ведут непрерывную работу по модернизации и усовершенствованию огневой мощи РСЗО. Новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной дальностью полета до 120 км, а также корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км — одни из самых инновационных «изделий» оборонщиков «Техмаша».

В открытой печати сообщалось, что один из типов снарядов для «Торнадо-С» взрывается в шести метрах от земли. Живая сила противника, находящаяся в укрытиях, гарантированно поражается шквалом огня и металла сверху. Есть боеприпас, который спускается к цели на парашюте, взрывается точно над назначенным объектом, образуя целое смертельное облако поражающих элементов. Есть данные и о боеприпасе с кумулятивным эффектом, способном поражать бронированную технику с толщиной брони до 170 мм.

Ряд источников сообщал о наличии в боекомплекте «Торнадо-С» экспериментального снаряда 9М534. Он может доставить в район боевых действий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Типчак». Передача информации о координатах целей с беспилотника на комплекс управления РСЗО позволит корректировать стрельбу, например при перемещении подразделений и бронетехники противника.

И совсем уж фантастикой звучат скупые сведения о появлении в России для системы залпового огня «Торнадо-С» новейшей дальнобойной управляемой ракеты. Она способна поражать цели на дальности до 200 километров с отклонением попадания от назначенной «точки» всего на один метр.

Повышенная живучесть

Новая РСЗО превратилась в комплекс высокоточного оружия. На «Торнадо-С» установлена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС, а также уникальная автоматизированная система управления наведения и огня (АСУНО). Оператору необходимо лишь ввести в систему координаты и дать команду для наведения направляющих и открытия огня. АСУНО может сама принимать и обрабатывать информацию, поступающую с разведывательных спутников и беспилотников.

При помощи современного высокотехнологичного оборудования можно одновременно координировать стрельбу всех РСЗО артдивизиона, автоматически рассчитывать данные по цели, а также наводить пакеты направляющих боевых машин в двух плоскостях. Это значительно повышает точность стрельбы и сокращает время развертывания комплекса в боевое положение.

Установки РСЗО «Торнадо-С», нанося противнику невосполнимый ущерб, сами отличаются повышенной живучестью на поле боя. Их расчеты могут быстро выполнять задачи и не менее быстро покидать район. На то, чтобы выпустить боезапас из 12 направляющих, артиллеристам-реактивщикам нужно всего несколько минут. На то, чтобы привести новую реактивную систему залпового огня в походное положение и покинуть позицию, уходит всего одна минута. В современном скоротечном огневом бою такая быстрота позволяет исключить возможность попасть под ответный удар.

Качественное усиление

Артиллерийские подразделения, оснащенные РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», предназначены для действий на направлениях главных ударов. Новые боевые системы реактивной артиллерии способны поражать цели на всю тактическую глубину боевых порядков противника, расчищая сокрушающим огнем дорогу танковым и мотострелковым соединениям.

РСЗО «Торнадо-С» уже получили на вооружение войска Западного и Южного военных округов. В течение ближайших лет дальнобойными реактивными системами залпового огня крупного калибра будут оснащены все артиллерийские части окружного и центрального подчинения. Это качественно усилит группировки ракетных войск и артиллерии на всех направлениях.

СПРАВКА

«Торнадо-С» (С — «Смерч») — это глубоко модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Она комплектуется новыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с максимальной дальностью полета до 120 километров. Новая боевая машина российской реактивной артиллерии «Торнадо-С» по своему боевому могуществу в 3,5–4 раза превосходит потенциал предыдущей РСЗО «Смерч». Один залп сметает все на площади 67 гектаров.

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