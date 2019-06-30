Производство ракетных комплексов С-500 началось в России
• 19:45 • 30 июня 2019
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По словам Чемезова, дальность С-500 будет выше, чем у его предшественника С-400
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала Минобороны России
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в России началось производство новейших ракетных комплексов С-500.
Они поступят на вооружение страны сразу после проведения всех необходимых испытаний. По словам Чемезова, дальность С-500 будет выше, чем у его предшественника С-400. Гендиректор Ростеха в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что новый ракетный комплекс будет в целом современнее предыдущего.
Ранее Чемезов говорил о том, что Россия не станет продавать новейшее вооружение западным странам. Данное решение может быть пересмотрено, однако точно не в ближайшее время.
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