Кристина Асмус поделилась новыми фактами о себе
Российская актриса Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками в сети Instagram новым сообщением, в котором рассказала о себе несколько случайных фактов. По словам звезды, она не любит арбуз, всегда носит с собой зубную щетку и пасту, а также периодически пишет сообщения для соцсети за нескольких людей.
— Я никогда не умываю лицо водой из-под крана! — поделилась с подписчиками актриса.
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А вот и новые факты обо мне : 1. Мне не нравится фото на телефоне в режиме “live” 2. Я не понимаю как можно не мыть руки после уборной 3. Когда меня кто-нибудь берёт за руку (поклон на спектакле, репетиции), мне обязательно надо, чтоб моя ладошка была снизу 4. Я не люблю арбуз 5. Нескольким людям я периодически пишу посты в инстаграм 6. У меня в сумочке всегда с собой зубная паста и щётка. Я обожаю чистить зубы, делаю эту процедуру несколько раз в день 7. Мне не оч нравится, когда девушки на фото босиком встают на цыпочки 8. Как же я не люблю, когда у тебя всё круто с человеком, потом ты пару раз не ответил на его сообщение (просто потому что в запаре или не увидел), а он такой: «Я тебя чем-то обидел?» 9. Я никогда не умываю лицо водой из-под крана! 10. Иногда Гарик укладывает меня спать и читает мне сказку на ночь . #ядумалаяоднатакая #трушныйинстапост #википедиювпекло . Ну и традиционнейший вопрос: У вас совпадает что-то со мной? ))))
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
В заключение Кристина Асмус поинтересовалась у своих подписчиков о том, что из описанного ей совпадает у них.
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