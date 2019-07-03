ГИБДД создаст рабочую группу для анализа ПДД
• 00:55 • 3 июля 2019
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При необходимости будут подготовлены рекомендации по улучшению существующих Правил дорожного движения
Фото: Анна Быкова, "Вечерняя Москва"
Госавтоинспекция намерена создать рабочую группу, которая займется детальным анализом Правил дорожного движения. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ГИБДД в сети Instagram.
— Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, — сообщили в ГИБДД.
Подчеркивается, что при необходимости будут подготовлены рекомендации по улучшению существующих Правил дорожного движения.
Ранее о необходимости ревизии ПДД заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.
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