Зеленский рассмешил политиков в Торонто, заговорив на английском языке
• 08:10 • 3 июля 2019
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Украинский лидер выступил с речью на мероприятии, посвященном проблемам на Украине
Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского (https://ze2019.com)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Торонто (Канада) на конференции по вопросам Украины. Мероприятие он открыл с небольшой шутки, развеселившей участников конференции.
Сначала он заговорил на английском языке и только потом перешел на родную речь.
— Привет. Дорогой премьер-министр (Джастин Трюдо — прим. «ВМ»), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском, — сказал Зеленский по-английски, вызвав смех присутствующих. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Зеленский рассказал, какими будут его первые слова на встрече с Путиным.
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