Мужчина ограбил девушку на 100 рублей в центре Москвы
• 08:46 • 3 июля 2019
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Полиция задержала мужчину в районе места преступления
Фото: пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ
Мужчина угрожал девушке ножом и похитил у нее 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел на Цветном бульваре. Полиция оперативно задержала мужчину 1987 года рождения в районе места преступления.
По факту вооруженного разбоя возбуждено уголовное дело.
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