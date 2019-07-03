Сенатор призвал россиян отказаться от поездок в Тунис
Сенатор Франц Клинцевич призвал россиян взвешивать все за и против, выбирая место для отпуска, и не забывать о собственной безопасности.
Во вторник, 2 июля, в Тунисе произошел очередной теракт. В столице Туниса подорвал себя террорист-смертник, использовав пояс с взрывчаткой. Никто, кроме смертника, не пострадал.
На прошлой неделе в Тунисе произошли два взрыва. Погиб один человек, еще девять получили ранения, передает Nation News.
Сенатор Франц Клинцевич отметил, что выбор места для отдыха — личное дело каждого, но лучше выбирать страны с более спокойной обстановкой и лучшим уровнем безопасности.
— Подумайте о безопасности своих родных и близких. Могу с уверенностью сказать, что благодаря работе наших спецслужб и правоохранителей российские курорты сегодня безопасны, — подчеркнул Клинцевич в комментарии ФАН.
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