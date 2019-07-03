Движение запустили на новом участке магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург
Новый четырехполосный участок платной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, который проходит через Подмосковье, открыли 3 июля.
Весь путь от МКАДа до Твери можно будет преодолеть в течение часа. Дорога проходит через Московскую и Тверскую области и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143-м километре.
— В этом случае мы не просто строим участок дороги, мы ускоряем обход очень больших центров агломерации, существенно ускоряем проезд от Москвы до Твери, — заявил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
Новая дорога соответствует категории IА. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 110 километров в час, а впоследствии ее увеличат до 130.
Дорога позволит существенно разгрузить «старую Ленинградку», сообщает РИАМО.
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