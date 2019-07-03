Политолог оценил изменения в составе Еврокомиссии
Замены на главных постах в составе Еврокомиссии могут только ухудшить отношения Брюсселя и Москвы и не приведут к смягчению политики Евросоюза. Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер, передает rueconomics.ru.
2 июля в Брюсселе завершились четырехдневные переговоры по будущему составу Еврокомиссии. Пост председателя Еврокомиссии вместо Жан-Клода Юнкера может занять министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которая является протеже Ангелы Меркель, сообщает RNS.
Место председателя Европейского совета может достаться премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю.
Владимир Брутер отмечает, что России было удобнее вести переговоры с Юнкером, так как он человек неидеологизированный и конструктивный.
— В отличие от Юнкера, который является человеком широких взглядов, фон дер Ляйен систематически выступает с критикой России. Можно сделать вывод, что отношения Москвы и Брюсселя там, где они зависят от первого лица Евросоюза, только ухудшатся, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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