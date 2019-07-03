Сергей Собянин: Уникальный комплекс для занятий пятиборьем появится в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июля осмотрел ход строительства конноспортивного комплекса. Он предназначен для занятий современным пятиборьем.
Появления этого комплекса воспитанники школы олимпийского резерва «Северный» ждали давно.
— Мы мечтали о нем, — поделилась заслуженный мастер спорта по современному пятиборью Екатерина Хураськина.
В старом физкультурно-оздоровительном комплексе, который работает и по сей день, Екатерина занимается уже 18 лет.
— В детстве я занималась сначала беговыми лыжами, а потом мама отвела меня на пятиборье в 12 лет. С тех пор я занимаюсь этим видом спорта, — рассказала она.
Сегодня девушка впервые побывала в новом строящемся здании. Оно, признается Екатерина, конечно, гораздо современнее, просторнее.
— Наш старый ФОК тоже хороший, недавно в нем ремонт сделали, но в новом бассейн в два раза больше, есть крытый стадион и конный манеж, а еще гостиница для размещения спортсменов, — отметила она.
По словам Сергея Собянина, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и всей России.
— Такой комплекс по пятиборью создается впервые, — сказал глава города. — Здесь будет конноспортивный и стрелковый манеж, плавательный бассейн на 50 метров.
В здании, отметил мэр столицы, будет проводиться чемпионат мира по пятиборью. Глава города добавил, что комплекс даст дополнительную возможность жителям района Северный для занятий спортом.
Общаясь с жителями, Сергей Собянин сказал, что метро в их район уже активно проектируется.
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