Сергей Собянин: Уникальный комплекс для занятий пятиборьем появится в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июля осмотрел ход строительства конноспортивного комплекса. Он предназначен для занятий современным пятиборьем.

Появления этого комплекса воспитанники школы олимпийского резерва «Северный» ждали давно.

— Мы мечтали о нем, — поделилась заслуженный мастер спорта по современному пятиборью Екатерина Хураськина.

В старом физкультурно-оздоровительном комплексе, который работает и по сей день, Екатерина занимается уже 18 лет.

— В детстве я занималась сначала беговыми лыжами, а потом мама отвела меня на пятиборье в 12 лет. С тех пор я занимаюсь этим видом спорта, — рассказала она.

Сегодня девушка впервые побывала в новом строящемся здании. Оно, признается Екатерина, конечно, гораздо современнее, просторнее.

— Наш старый ФОК тоже хороший, недавно в нем ремонт сделали, но в новом бассейн в два раза больше, есть крытый стадион и конный манеж, а еще гостиница для размещения спортсменов, — отметила она.

Появления этого комплекса воспитанники школы олимпийского резерва «Северный» ждали давно Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По словам Сергея Собянина, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и всей России.

— Такой комплекс по пятиборью создается впервые, — сказал глава города. — Здесь будет конноспортивный и стрелковый манеж, плавательный бассейн на 50 метров.

В здании, отметил мэр столицы, будет проводиться чемпионат мира по пятиборью. Глава города добавил, что комплекс даст дополнительную возможность жителям района Северный для занятий спортом.

Общаясь с жителями, Сергей Собянин сказал, что метро в их район уже активно проектируется.

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