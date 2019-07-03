Современный лазерный аппарат для операции на глазах поступил в больницу Воскресенска

• 14:21 • 3 июля 2019
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Благодаря новому оборудованию врачи смогут выполнять операции пациентам с различными заболеваниями глазного дна
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В Воскресенскую первую районную больницу доставили новый фотокоагулирующий лазерный аппарат. С его помощью врачи смогут оказывать помощь пациентам с различными нарушениями зрения — в частности, с заболеваниями глазного дна.
Специалисты медучреждения провели уже около 20 операций с помощью нового прибора.
Операции проводятся не только местным жителям, но и пациентам, проживающим в других муниципалитетах Московской области. В год при помощи нового лазера планируется выполнить порядка 600 операций, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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