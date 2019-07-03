Почти 9 тысяч автомобилей без номеров эвакуировали со столичных улиц

За первые шесть месяцев текущего года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) направили на специализированные стоянки 8703 автомобиля с нечитаемыми, подложными и отсутствующими номерными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе МАДИ.

Инспекторы МАДИ во время патрулирования акцентировали внимание на остановках общественного транспорта, территориях у вестибюлей метро, то есть с большим скоплением людей. В основном эвакуированы автомобили без номеров, которые были оставлены с нарушениями правил дорожного движения, занимали парковочные места без оплаты.

— Такие машины создают аварийные ситуации, а также значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как их сложнее идентифицировать, — пояснили в пресс-службе МАДИ.

Такие авто эвакуируют на специализированные стоянки государственного казенного учреждения «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП»). Там транспорт, имена его владельцев проверяют сотрудники полиции.

За два года в общей сложности на спецстоянки были отправлены более 5 тысяч машин без номеров.

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