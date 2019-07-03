Следующее полное солнечное затмение москвичи увидят только в 2126 году
Специалисты сообщают, что жители столицы смогут увидеть полное солнечное затмение только через 107 лет.
— Следующее полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из Москвы, произойдет лишь в 2126 году, — рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман.
Напомним, что в последний раз полное солнечное затмение произошло ночью со 2 на 3 июля. Больше всего повезло наблюдать астрономическое явление жителям Южной Америки — Чили и Аргентины. Затмение достигло максимальной фазы в 22:23 по московскому времени и продлилось 4 минуты и 33 секунды.
Ученые из Чили запустили прямую трансляцию затмения на YouTube, и каждый человек из любой точки планеты мог наблюдать, как лунный диск заслоняет собой Солнце. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте также: Появились первые снимки и видео полного солнечного затмения