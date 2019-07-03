Интерактивные макеты городских проектов покажут москвичам на выставке в Манеже
В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» открылась выставка «Москва. Город меняется для вас». Посетители смогут увидеть интерактивные макеты спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити». Об этом в среду, 3 июля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, на выставке в необычном интерактивном виде покажут все столичные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы. Кроме того, гостям продемонстрируют и умные технологии, которые внедряются в городскую среду уже сегодня.
В экспозиции будут представлены арт-объекты с диджитал-полями для демонстрации, экранами, 3D-голограммами и VR-зонами, передает агентство городских новостей «Москва».
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