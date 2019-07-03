Офицер-подводник прокомментировал пожар на глубоководном аппарате

Офицер-подводник Александр Москаленко прокомментировал пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

По его словам, пожар — самая страшная аварийная ситуация, которая может произойти на подводной лодке, поскольку все остальные ситуации, в том числе и поступление воды, достаточно легко можно разрешить.

Офицера удивляет тот факт, что подводники отравились продуктами горения, поскольку на подводной лодке все обеспечены запасом специальных дыхательных средств. Причем для каждого из членов экипажа их предусмотрено несколько. Некоторые из таких средств необходимо носить с собой постоянно, даже во время сна.

— Либо все происходило стремительно и масштабно и люди не успели включиться, либо после того, как потушили пожар, по ошибке сняли дыхательные устройства в неподходящий момент, — предположил Александр Москаленко.

Он добавил, что подводные лодки разделены на отсеки, все межпереборочные люки между ними в противоаварийных целях закрыты. В случае возникновения пожара члены экипажа не должны выходить из отсека. Моряки, обученные справляться с аварийными ситуациями, борются за свои жизни и за жизни тех, кто находится в соседних отсеках. Слова офицера-подводника приводит пресс-служба группы компаний «Городской центр экспертиз».

Напомним, 2 июля Министерство обороны России сообщило, что накануне в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения. Расследовать причины ЧП президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу.

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