Скончался российский кинорежиссер Василий Панин в возрасте 83 лет
Союз кинематографистов России сообщил, что скончался советский и российский кинорежиссер, а также заслуженный деятель искусств России Василий Панин.
— На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств России Василий Панин. Приносим соболезнования родным и близким Василия Степановича, — передали сообщение работники Союза кинематографистов.
Василий Панин родился в 1935 году в Воронежской области. После начала карьеры окончил актерский факультет Московского театрального училища имени Щепкина и актерский факультет Московского государственного института театрального искусства имени Луначарского.
Работал на студии «Мосфильм» с 1966 года. Снял более 25 кинофильмов разного жанра: художественные, документальные и телевизионные. Некоторые из них: «Человек на полустанке» 1983 года, «Исчадье ада» 1991 года и «Ночь на кордоне» 2001 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».