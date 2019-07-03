Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные семьи могут рассчитывать на частичную компенсацию ипотечных кредитов в размере 450 тысяч рублей.
На эту меру господдержки могут претендовать семьи, в которых третий и четвертый ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом налог с компенсационной выплаты платить не нужно.
Выплаты на погашение ипотеки в этом году смогут получить около 30 тысяч российских семей.
Закон был принят Государственной думой 19 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня. Текст опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 июля.
Ранее Владимир Путин затрагивал тему реформирования ипотеки для многодетных семей в ходе ежегодной прямой линии.
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