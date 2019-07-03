Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017–2018 годы
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в необходимости со стороны России выплачивать взносы в Совет Европы за 2017–2018 годы.
Он обратил внимание на то, что Россия присутствовала в институтах Совета Европы «усеченным образом». В качестве примера он привел тот факт, что без участия Москвы в ЕС были выбраны около 70 процентов судей ЕСПЧ, передает РИА Новости.
Россия была лишена основных прав в Парламентской ассамблее Совета Европы пять лет назад из-за событий на Украине и вокруг Крыма. В конце июня 2017 года Москва приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права ее делегации не восстановят. На июньской сессии 2019 года права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены, однако пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Москва все равно должна 55 миллионов евро за часть 2017-го и 2018 год, хотя ранее Россия выплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год.
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