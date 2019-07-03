Киевский суд объявил перерыв в деле журналиста Вышинского
В деле журналиста Кирилла Вышинского судом в Киеве был объявлен перерыв. По обнародованной информации, это связано с тем, что сторона обвинения приняла решение поменять в день заседания двух прокуроров.
Суд призвал юристов надлежащим образом подготовиться к заседанию.
Сам же Вышинский во время заседания в здании инстанции заявил, что прокуратуру Украины не интересует правосудие. Они просто хотят, чтобы журналист остался за решеткой.
— Можно говорить о том, что политические игры со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который призвал вчера людей придти сюда, чтобы не допустить мое возможное освобождение, продолжатся — это вторая пощечина правосудию Украины, — передает слова Вышинского РИА Новости.
Напомним, что журналиста задержали 15 мая 2018 года. Вышинского обвиняют в государственной измене и поддержке Донбасса.
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