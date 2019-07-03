Сергей Собянин назвал МДЦ одним из самых эффективных транспортных проектов столицы
Московские центральные диаметры (МЦД) — один из самых эффективных транспортных проектов столицы. Об этом глава столицы сообщил в эфире телеканала «Москва 24» в среду, 3 июля.
— Эти диаметры пройдут от ближайших городов Подмосковья с одного конца в другой через всю Москву. Это, на мой взгляд, один из самых эффективных транспортных проектов Москвы и Московского региона, — сказал глава города.
Сергей Собянин добавил, что данный вид транспорта снизит напряжение на магистральных дорогах для жителей Москвы и Подмосковья.
Кроме того, мэр города отметил, что благодаря вводу МЦД объем пригородного сообщения увеличится.
— У нас ежедневно передвигался один миллион человек на электричках, сейчас 2 миллиона, а мы ставим себе задачу 3 миллиона и больше объем ежедневных перевозок сделать, — сказал глава столицы.
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