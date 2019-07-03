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Город

Сергей Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет

Егор Павленко
• 19:54 • 3 июля 2019
Мэр Москвы отметил, что городские власти повышают качество жилья в столице
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Мэр Москвы отметил, что городские власти повышают качество жилья в столице
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Москва 24».

Глава города объяснил это тем, что строящееся жилье «достаточно дорогое» на рынке.

— Это в первую очередь для москвичей, в силу покупательной способности. У москвичей она выше, чем у жителей других регионов, — сказал Сергей Собянин.

Также он отметил, что городские власти повышают качество жилья, которое строится в первую очередь для москвичей.

— Если бы мы не делали этого, то хрущевки превращались бы постепенно в трущобы. И тогда бы появилось огромное количество мигрантов, — подчеркнул Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал об утверждении шести новых стартовых площадок по программе реновации. 

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