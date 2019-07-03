Сергей Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет
Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Москва 24».
Глава города объяснил это тем, что строящееся жилье «достаточно дорогое» на рынке.
— Это в первую очередь для москвичей, в силу покупательной способности. У москвичей она выше, чем у жителей других регионов, — сказал Сергей Собянин.
Также он отметил, что городские власти повышают качество жилья, которое строится в первую очередь для москвичей.
— Если бы мы не делали этого, то хрущевки превращались бы постепенно в трущобы. И тогда бы появилось огромное количество мигрантов, — подчеркнул Собянин.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал об утверждении шести новых стартовых площадок по программе реновации.
Читайте также: Сергей Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов столицы