Минобороны назвало имена и звания погибших моряков-подводников
Министерство обороны России в среду, 3 июля, опубликовало имена и звания погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников.
Среди погибших числятся семь капитанов первого ранга: Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов; три капитана второго ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев; два капитана третьего ранга: Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев; капитан-лейтенант Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.
В военном ведомстве отметили, что все они неоднократно принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.
— Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, — говорится на сайте Минобороны.
Напомним, в понедельник, 1 июля, на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море во время проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения. Расследовать причины ЧП президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу. Семьям погибших в Баренцевом море подводников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.
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