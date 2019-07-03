Волонтер должен быть востребован

4 июля в парке Горького проходит фестиваль «Добрые люди». О его значимости и в целом о развитии волонтерства рассказала один из его организаторов Наталья Починок.

Проведение этого фестиваля стало уже хорошей традицией, которая демонстрирует реальные проекты добрых дел, проекты активных граждан. Социальная активность людей, некоммерческих организаций занимает все большую и большую роль в социальном развитии города, формирует его облик. На фестивале представлены шесть тематических зон, 45 благотворительных организаций-флагманов, самых мощных, заработавших доверие огромного количества людей.

Пожалуй, в первую очередь мы ждем от фестиваля именно «переплетения» между собой разных социально значимых проектов. Люди знакомятся, обмениваются идеями, и в итоге уже получается нечто новое, еще более полезное.

Я сама буду участвовать в мастер-классе 7 июля, расскажу про два важнейших проекта. Первый — это конкурсы профмастерства «Абилимпикс», которые, можно сказать, стали светом в окне для людей с ограниченными возможностями. Благодаря проекту они смогли обучиться и устроиться на престижные рабочие места с хорошей зарплатой. Также я подниму тему спорта равных возможностей, массового спорта для данной категории граждан. У нас есть прекрасные паралимпийцы, но массовое вовлечение таких людей в спорт практически исключено.

Волонтер Алена Смирнова протирает памятник на могиле летчика-испытателя Василия Ефимова Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Именно прошлый год, Год волонтерства, дал огромный рывок в развитии добровольческих проектов. В нашей стране даже был сформирован федеральный проект — «Социальная активность». Его цель — сделать так, чтобы к 2024 году 30 миллионов россиян занимались добровольчеством. Цель амбициозная, поскольку сегодня, несмотря на огромные усилия, численность волонтеров в России далеко не так высока. Поэтому мы со своей стороны должны сделать добровольческие активности еще более доступными и создать систему, которая помогла бы волонтерам быть успешными в жизни. Взять, к примеру, тот же проект «Абилимпикс». В его рамках было создано огромное движение инклюзивного волонтерства. Людей разных возрастов научили, как работать с такой сложной категорией граждан, как быть социально полезными. Это привело не только к появлению своеобразной «доброй армии» помогающих людей, они еще и стали востребованы на рынке труда. На портале «Работа в России» есть возможность разместить резюме или найти работника.

У участников движения «Абилимпикс» — волонтеров, активистов, экспертов — появился отличительный значок, признак того, что эти люди имеют социальные навыки, в том числе умеют работать с маломобильными категориями граждан.

В Российском государственном социальном университете создана важная структура — федеральный учебно-методический центр по развитию добровольчества и волонтерства. Его цель — развитие движения в организациях высшего образования и становление волонтерства как хорошего практико-ориентированного механизма.

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