Волонтер должен быть востребован
Проведение этого фестиваля стало уже хорошей традицией, которая демонстрирует реальные проекты добрых дел, проекты активных граждан. Социальная активность людей, некоммерческих организаций занимает все большую и большую роль в социальном развитии города, формирует его облик. На фестивале представлены шесть тематических зон, 45 благотворительных организаций-флагманов, самых мощных, заработавших доверие огромного количества людей.
Пожалуй, в первую очередь мы ждем от фестиваля именно «переплетения» между собой разных социально значимых проектов. Люди знакомятся, обмениваются идеями, и в итоге уже получается нечто новое, еще более полезное.
Я сама буду участвовать в мастер-классе 7 июля, расскажу про два важнейших проекта. Первый — это конкурсы профмастерства «Абилимпикс», которые, можно сказать, стали светом в окне для людей с ограниченными возможностями. Благодаря проекту они смогли обучиться и устроиться на престижные рабочие места с хорошей зарплатой. Также я подниму тему спорта равных возможностей, массового спорта для данной категории граждан. У нас есть прекрасные паралимпийцы, но массовое вовлечение таких людей в спорт практически исключено.
Именно прошлый год, Год волонтерства, дал огромный рывок в развитии добровольческих проектов. В нашей стране даже был сформирован федеральный проект — «Социальная активность». Его цель — сделать так, чтобы к 2024 году 30 миллионов россиян занимались добровольчеством. Цель амбициозная, поскольку сегодня, несмотря на огромные усилия, численность волонтеров в России далеко не так высока. Поэтому мы со своей стороны должны сделать добровольческие активности еще более доступными и создать систему, которая помогла бы волонтерам быть успешными в жизни. Взять, к примеру, тот же проект «Абилимпикс». В его рамках было создано огромное движение инклюзивного волонтерства. Людей разных возрастов научили, как работать с такой сложной категорией граждан, как быть социально полезными. Это привело не только к появлению своеобразной «доброй армии» помогающих людей, они еще и стали востребованы на рынке труда. На портале «Работа в России» есть возможность разместить резюме или найти работника.
У участников движения «Абилимпикс» — волонтеров, активистов, экспертов — появился отличительный значок, признак того, что эти люди имеют социальные навыки, в том числе умеют работать с маломобильными категориями граждан.
В Российском государственном социальном университете создана важная структура — федеральный учебно-методический центр по развитию добровольчества и волонтерства. Его цель — развитие движения в организациях высшего образования и становление волонтерства как хорошего практико-ориентированного механизма.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»