Ученые узнали, как похмелье влияет на мозг человека
Ученые из Ольстерского университета Ирландии выяснили, что происходит с человеческим мозгом после злоупотребления алкоголем. Для этого они отобрали 43 добровольцев среди посетителей баров. Среди них были как мужчины, так и женщины, средний возраст их составил 31,4 года.
Исследователи оценивали настроение добровольцев после вечеринки с алкоголем и в обычные дни. Тесты проводились на тяжесть похмелья, когнитивные способности и состояние памяти.
Результаты исследования показали, что у участников эксперимента, страдающих похмельем, резко ухудшилось настроение и наблюдался сбой когнитивных функций. Выпитый накануне алкоголь негативно сказался и на их памяти. Так, добровольцам удалось вспомнить гораздо меньше слов, их реакция была замедлена. Также в написанных ими текстах было замечено большее количество ошибок.
Ученые рекомендовали учесть результаты экспериментам службам по охране труда на предприятиях с повышенной опасностью, где значительная часть аварий происходит из-за человеческого фактора. Результаты исследования опубликованы в издании Addictive Behaviors Reports.
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