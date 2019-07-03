Горячая альтернатива: что выбрать вместо Грузии

По данным Ростуризма, на конец июня в Грузии находилось около 930 организованных российских туристов. Число неорганизованных путешественников также достаточно существенно. При том, что российское правительство призывает всех граждан, пребывающих на отдыхе в соседнем государстве, вернуться на родину в срок до 8 июля и воздержаться от отдыха на грузинских курортах до стабилизации сложившейся ситуации, общее число туристов, которые уже заключили договоры на поездки до конца 2019 года составляет 3,71 тысячи человек.

— Грузины всегда отличались гостеприимством и хорошим отношением к нашим клиентам, — прокомментировал ситуацию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — На самом деле я не думаю, что они как-то почувствуют отток наших клиентов. Едут в Грузию в основном самостоятельные «индивидуалы», а не организованные туристы.

Поиск альтернативы

Однако компании, предлагающие как раз организованный отдых, постепенно начинают бить тревогу. Поскольку Министерство внутренних дел и Ростуризм выступили с предостережением и рекомендацией отказаться от поездок в Грузию, туроператоры по закону обязаны приостановить оформление туров по этому направлению и предложить альтернативы уже оформившим путешествие россиянам.

— Среди наших клиентов абсолютным лидером по перебронированиям Грузии является Турция, ее выбирают 64 процента, — рассказала пресс-секретарь одной из крупнейших российских туристических фирм Светлана Баранова. — Кроме того, спросом пользуются Кипр и Италия. Это достаточно обосновано: пляжный отдых в Батуми подразумевает отчасти и активный туризм, ведь там нет частных пляжей на территории отелей. При этом кафе и ресторанов с местной кухней более чем достаточно.

Впрочем, активно смотрят туристы и на менее радикальные альтернативы, а именно другие столицы Закавказья.

— У нас по факту две замены для Тбилиси: Баку и Ереван, — говорит генеральный директор еще одного российского туроператора Сергей Ромашкин. — К сожалению, для многих Грузия была весьма осознанным выбором. И учитывая, что путешественники при покупке хорошо подумали свой план отдыха, «с ходу» переориентироваться получается не у всех. Некоторые предпочитают забрать деньги и подумать тщательнее. Так, после 8 июля аннулировано около половины броней.

К Черному морю

Существенно выиграют от сложившейся ситуации и российские курорты. Опрос общественного мнения, проведенный крупным онлайн-сервисом по продаже авиа- и железнодорожных билетов, показал, что 42 процента путешественников при отсутствии рейсов в Грузию с выгодной и удобной пересадкой отправятся отдыхать в Крым, Сочи и Минеральные Воды.

— В ответ на предложение заменить тур в Грузию первым пожеланием клиентов является сохранение стоимости и возможность отдыха у моря, — рассказывает представитель одного из туроператоров Светлана Петрова. — Плюс, поскольку многие летят с детьми, дальние перелеты также не рассматриваются. Оптимальное время — два-три часа. Так что российские курорты от запрета полетов в Грузию только выигрывают: это первый вариант, который мы предлагаем, наравне с Турцией и Ереваном.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», отечественные летние направления ничуть не уступают в популярности ближнему зарубежью, причем отличаются весьма бюджетной политикой. Так, Сочи, возглавляющий рейтинг самых популярный российских курортов, принимает в год более шести миллионов туристов. Расположившаяся на втором месте Анапа — более 4,7 миллиона.

Бронза досталась Геленджику, который посещают 4,3 миллиона россиян.

— В текущем году туристы, оставшиеся в России, отдыхают от одной до двух недель и расходуют на питание, проживание и развлечения более трех тысяч рублей в день, — сообщают представители «ТурСтата». — Есть спрос не только на черноморские курорты. В рейтинг также включены Кисловодск, куда приезжают ежегодно 300 тысяч человек, и алтайская Белокуриха — около 200 тысяч человек.

Поездка «дикарем»

Впрочем, далеко не все путешественники готовы отказываться от Грузии даже с учетом напряженных двусторонних отношений. Так, 20 процентов искать альтернативу не намерены ни при каких обстоятельствах. Из этого числа 38 процентов отправятся в Тбилиси, 21 процент целенаправленно поедут в Батуми, 15 процентов — в регион Боржоми, а 12 посетят горный маршрут и Казбек.

— У нас также сложилась культура поездок в Грузию на пару дней, на выходные, — рассказал журналистам эксперт по туризму, представитель одной из туркомпаний Дмитрий Бобров. — Плюс ко всему многие ориентируются, в первую очередь, на стоимость билетов, а из-за массовых отказов и возвратов предложения по этому направлению как раз могут подешеветь. Да и немало у нас таких, кто любит ездить в условно «горячие точки».

Любопытно, что в последние три года Грузия неизменно входила в пятерку самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов. В этом году доля купивших авиабилеты в горную страну увеличилась на 27 процентов.

Массовые беспорядки

Напомним, что 20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Причиной конфликта стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, в ходе которой российский делегат, член Государственной думы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. Ряд политических партий, высказав недовольство таким жестом, покинули заседание в знак протеста.

Ситуация не осталась без ответа и со стороны общественности. В скором времени в центре грузинской столицы начались массовые демонстрации представителей оппозиции, устроивших штурм здания парламента. В ходе акций пострадали около 240 человек, свыше 300 были задержаны.

В связи с угрозой безопасности граждан, президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию начиная с 8 июля. Чуть позже был объявлен запрет принимать грузинских перевозчиков в российских аэропортах.

Сейчас путешественникам, уже купившим билеты на рейсы после 8 июля, необходимо связаться с представителями авиакомпании и уточнить детали перевозки, возможность замены рейса или возврата стоимости покупки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

— В такой ситуации, которая сейчас сложилась у нас с Грузией, начинает действовать статья 14 Закона о туризме, согласно которой турист имеет право обратиться в то место, где покупался тур, и потребовать возмещения своих расходов в связи с несостоявшейся поездкой. Но нужно понимать, что эта компенсация не будет выплачена мгновенно. Сейчас туроператоры предлагают перебронироваться на другое направление либо перенести поездку на более поздний срок, если это возможно. Есть еще один вариант — лететь после 8 июля стыковочными рейсами.

Читайте также: Туристы из Москвы рассказали, как в Грузии сегодня относятся к русским