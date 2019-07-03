Почему россияне перестали читать книги

Тенденция — уменьшение интереса к чтению — наметилась не сегодня и не вчера. Еще в начале нулевых эксперты начали бить тревогу: книги уходят из нашей жизни, уступая место интернету. Ученый и просветитель Сергей Капица уже тогда призывал жать на все «тревожные кнопки» и собирать экстренные заседания кабинета министров, прогнозируя некогда самой читающей стране скорое тотальное оглупление.

— У людей сейчас масса других соблазнов, — объясняет снижение интереса к чтению социальный психолог Марина Демидова, — чаты, соцсети, огромное количество развлекательных передач. Бесконечно много доступной и легко усваиваемой информации, которую даже не нужно переваривать. Она сама прыгает нам в голову. А чтение, особенно если мы говорим о классике, предполагает некое напряжение, усиленную работу мозга, поиск скрытого смысла, извлечение морали. Но лень же уже...

В том же исследовании «Левада-Центр» приводит и другие не очень оптимистичные цифры: за последние 10 лет число людей, читающих книги каждый день, снизилось с 23 процентов до 14. Наша страна действительно больше не самая читающая в мире, но пока еще входит в первую тройку, уступая, по разным данным, то Китаю, то Турции, то Испании.

Тем же нежеланием напрягать мозг некоторые эксперты объясняют и увеличение популярности незатейливых фильмов и сериалов. По словам психоаналитика Олега Матвеева, погружаться в киномир предпочитают не очень состоятельные люди, которым не хватает удовлетворения собственной жизнью и уверенности в будущем.

— Те, кто живет по типу работа-дом, бессознательно выбирают для себя погружение в чужую, вымышленную жизнь героев сериалов, — говорит эксперт. — Увлечение сериалами — это своего рода развитие назад, в детский возраст. Как ребенку, который смотрит мультики, хочется быть похожим на Бэтмена, так и его родители, погружаясь в сериальные истории, проживают интересную жизнь их героев.

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