Российская государственная библиотека отметила 157 лет со дня основания

Вадим Дуда отметил, что за годы существования библиотеки в ее фондах скопилось множество уникальных изданий.

— Среди 28 тысяч уникальных книг собрания Николая Румянцева, которые легли в основу библиотеки, у нас хранятся 100 инкунабул — антикварных книг, напечатанных после Библии Гутенберга и до 1501 года, — сообщил он. — Библия Гутенберга, один из лучших экземпляров в мире, наиболее полный, тоже у нас есть, как и коллекция прижизненных изданий Джордано Бруно.

Дуда объяснил, что библиотека многое делает для сохранения литературного наследия.

— Мы даже были основателями системы обязательного экземпляра, которую потом ввели во многих странах, — сказал он. — В 1862 году указом Александра II было велено, чтобы один экземпляр любого издания обязательно попадал в Румянцевский музей.

По словам Вадима Дуды, библиотека очень популярна у москвичей.

— Ежегодно РГБ посещают более 1 миллиона жителей столицы. Только за последний год количество читателей выросло на четверть! — похвастался Дуда. — А число людей, которые посетили наши лекции и мастер-классы, увеличилось еще больше. Мы очень надеемся, что возвращается мода на интеллект, на образование, на интерес к чтению.

Он уверен, что развитию Ленинки не помешает даже растущая популярность электронных книг.

— Электронная книга и бумажная не будут конкурировать. Более того, сейчас оцифрованы порядка 4,5 миллиона экземпляров, восстановлены и будут дальше восстанавливаться исторические коллекции, — пояснил Дуда.

СПРАВКА

Вадим Дуда родился в 1964 году. Трудовую деятельность начал в 1984 году с библиотеки Московского авиационного института. В 2012–2013 годах был советником министра культуры РФ, работал над созданием Национальной электронной библиотеки. Пост гендиректора РГБ занимает с 2018 года.

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