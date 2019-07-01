Число читателей главной библиотеки страны возросло на четверть
Генеральный директор РГБ Вадим Дуда рассказал о росте числа посетителей библиотеки. Количество читателей за последний год увеличилось примерно на 25 процентов.
По словам гендиректора, библиотеку посещает примерно миллион читателей в год. Таким образом, данная статистика опровергает слухи о том, что люди перестали читать книги.
— Мы очень надеемся, что возвращается мода на интеллект, на образование, на интерес к чтению, — приводит слова Вадима Дуды агентство городских новостей «Москва».
Напомним, этим летом РГБ запустила проект под названием «Творческое лето в Ленинке». Каждый желающий может записаться на различные мастер-классы — от создания мраморной бумаги до изготовления гравюры.
Российская государственная библиотека — самая большая библиотека в России и Европе, вторая по величине в мире после Библиотеки Конгресса США. В ней находятся уникальные отечественные и зарубежные документы на 367 языках мира.
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