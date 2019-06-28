Лето в Ленинке: экскурсия по самой большой библиотеке России

Российская государственная библиотека — самая большая библиотека нашей страны и самая большая библиотека в Европе, вторая по величине в мире после Библиотеки Конгресса США. В РГБ находятся более 47 миллионов единиц хранения — по закону об обязательном экземпляре в нее попадают все печатные издания, которые издаются на территории страны. Кроме того, в коллекции РГБ находятся уникальные отечественные и зарубежные документы на 367 языках мира. Здесь хранятся и редкие собрания рукописей, карт, нот, звукозаписей, виниловых пластинок. Читальными залами библиотеки имеют право пользоваться все граждане России и других государств, достигшие 18 лет. По официальной статистике, каждый день РГБ с учетом виртуальных посещений пользуются около 4 тысяч человек.

В библиотеку можно прийти не только поработать с документами или почитать книгу, но и в составе экскурсионной группы. Кроме того, этим летом РГБ запустила проект «Творческое лето в Ленинке», в рамках которого можно записаться на разные мастер-классы — там всех желающих научат создавать мраморную бумагу, помогут сделать свою первую гравюру, познакомят с персонажами средневекового бестиария.

Вчера на закрытую экскурсию в Российскую государственную библиотеку пришли участники Клуба учителей «ВМ». Подробный репортаж читайте на сайте vm.ru в ближайшие дни, а пока представляем вам три интересных факта об РГБ:

1) Своеобразная визитная карточка Ленинки — читальный зал № 3. Он известен каждому благодаря фильму «Москва слезам не верит».

— А я в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Представляешь, какой там контингент? Академики, доктора, философы...

— Будешь смотреть, как они читают?

— Там еще курилка есть, — цитата из фильма «Москва слезам не верит».

2) Фонд РГБ берет свое начало с коллекции графа Николая Петровича Румянцева. Он мечтал о музее, рассказывающем об истории, искусстве, самобытности и природе России. Он собирал исторические книги и рукописи, составлял летописи древних русских городов, издавал памятники древнерусской письменности, изучал обычаи и обряды народов России. После его смерти брат Николая Петровича — Сергей Петрович Румянцев — передал огромную библиотеку (более 28 тысяч томов), рукописи, коллекции и небольшое собрание живописи государству «на пользу Отечеству и благое просвещение». Коллекции графа Румянцева легли в основу собрания Румянцевского музея, учрежденного 22 марта 1828 года именным указом Николая I.

3) Первой женщиной — вольнотрудящейся в библиотеке Румянцевского музея стала в 1890 году Серафима Викторовна Горская. Она проработала в библиотеке 42 года. До этого она трудилась «лектрисой и компаньонкой знатной дамы» — графини Е.И. Воронцовой-Дашковой. Горская часто приходила в библиотеку, и однажды, когда в ее фонды пришла большая партия книг, Горскую попросили помочь записать их в картотеку. Вскоре после этого женщина попросила взять ее в библиотеку на работу. До этого там работали только мужчины.