Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу
• 00:16 • 4 июля 2019
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25 июля 2018 года пара объявила о своей помолвке. 5 декабря 2018 года у Регины и Влада родился сын Михаил
Фото: Официальный Instagram Влада Топалова (https://www.instagram.com/vladtopalovofficial)
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко наконец сыграли свадьбу.
Свадебная церемония прошла в итальянском городе Сорренто, причем ей предшествовало неприятное происшествие: в аэропорту потеряли чемодан жениха вместе с его свадебным костюмом.
Как написала Тодоренко в своем Instagram, нервное напряжение перед самым важным днем в году оказалось максимальным. Несмотря на это, свадьба состоялась.
Напомним, еще 25 июля 2018 года пара объявила о своей помолвке. 5 декабря 2018 года у Регины и Влада родился сын Михаил.
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