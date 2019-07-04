Селену Гомес раскритиковали за целлюлит и лишний вес
• 01:35 • 4 июля 2019
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Еще не так давно девушка была стройной и даже худощавой
Фото: Официальная страница Селены Гомес в Instagram / selenagomez
Певица и актриса Селена Гомес попала в объективы папарацци в не самом приглядном виде: камеры запечатлели лишний вес и целлюлит.
Поклонники, комментируя появившиеся в Instagram снимки Селены, выразили недоумение ее внешним видом и предположили, что на публике девушка обычно появляется в утягивающем белье — иначе сложно объяснить, как ей удается маскировать такой значительный лишний вес.
При этом нашлись заступники, напомнившие о серьезных проблемах со здоровьем и сложным лечением, которое прошла Селена.
Ранее Селена Гомес сама демонстрировала фигуру в купальнике, не стесняясь лишних килограммов.
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