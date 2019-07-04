Праздник огурца и форум баранины: лучшие праздники еды в июле
Аналитики туристической отрасли назвали наиболее интересные гастрономические фестивали и праздники еды, которые пройдут в России в июле.
Туристам рекомендуют посетить фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине Липецкой области — для гостей воссоздадут атмосферу Раненбургского уезда 19 веке и приготовят кушанья по старинным рецептам.
В Суздале Владимирской области в 19-й раз пройдет праздник огурца, который ежегодно посещают несколько тысяч человек.
На фестивале малины в Рязанской области можно не только поесть ягод, но и пройти квест и посетить «Малиновую ярмарку».
Чемпионат по метанию яиц пройдет в рамках яичного праздника «Скорлупино» в Пестрецах недалеко от Казани. Именно на этом фестивале в 2017 году зажарили самую большую яичницу в России — 367 килограммов.
В Ростовской области ждут любителей рыбной ловли на фестивале «Донская уха» — ее обещают наварить не менее 500 литров. В Керчи же пройдет фестиваль «Рыбный пир» и «Гриль-фест».
В Алтайском крае состоится фестиваль вареника «Вcэ будэ смачно!». В 2018 году гости мероприятия съели почти тонну вареников.
В Республике Тыва пройдет форум «Тувинская баранина». Организаторы обещают, что гости станут свидетелями установления рекорда по приготовлениюю кара-мун («черный суп») — национального блюда из бараньих субпродуктов.
Любителей кухни Русского Севера ждут в Вологодской области на фестивале «Морошка», а в Тамбовскую область приглашают всех любителей вишни на фестиваль «Вишневарово», сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Ранее сообщалось, что гастрономические музеи планируют открыть в подмосковном Серпухове в этом году. Ожидается, что это приведет к увеличению числа туристов в регионе.
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