Крупнейшие соцсети восстановили работу после сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram вновь работают в штатном режиме после сбоя.

Пользователи Facebook 3 июля жаловались на проблемы с загрузкой файлов. Судя по объявлению в Twitter социальной сети, к настоящему времени проблема полностью устранена.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.