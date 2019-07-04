Экологи предрекли вымирание еще одного животного
Руководитель программы Всемирного наследия Международного союза охраны природы Питер Шади заявил, что калифорнийские морские свиньи находятся на грани вымирания.
Как пояснил эксперт, из-за нелегального вылова этих животных численность популяции сократилась до всего десяти особей. Морские свиньи, которые входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже около 20 лет числятся критически уязвимым видом, однако браконьеров это не останавливает.
Кроме того, на численность популяции негативно влияют последствия глобального потепления в виде изменения характеристик среды обитания животных, сообщается на официальном сайте Международного союза охраны природы.
Ранее в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России сообщили об угрозе вымирания шести видов животных, обитающих на территории РФ.
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