Электронные услуги упрощают жизнь столичных автомобилистов

В Москве все более востребованными становятся электронные сервисы госуслуг. Наибольшей популярностью онлайн-порталы пользуются у автомобилистов. Водители могут не выходя из дома оплатить штрафы, записаться на прием в ГИБДД для замены или оформления прав и даже проверить машину перед покупкой.

— Автомобилистов в столице с каждым годом становится все больше — это миллионы человек. Электронные госуслуги на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» существенно упрощают им жизнь и экономят время. Поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать наши сервисы, добавлять новые возможности, — рассказал руководитель направления «Городские электронные услуги» Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

На официальном сайте мэра Москвы можно совершенно бесплатно узнать количество владельцев авто, историю ДТП, пробег и результаты техосмотра. При наличии каких-либо проблем сервис уведомит пользователя об этом.

Чтобы получить подробную информацию о машине, необходимо ввести государственный или идентификационный номер автомобиля, указать серию и номер свидетельства о регистрации транспорта.

Записаться на регистрацию транспорта или оформление/замену прав можно также на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Услуги».

Кроме того, водители имеют возможность получить видеозапись с места аварии, оплатить или обжаловать штрафы, найти эвакуированную машину, получить пропуск на грузовой транспорт или парковочное разрешение.

С полным списком и условиями предоставления услуг можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

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