«Роскачество» обнаружило токсичные элементы в женских спортивных футболках

В «Роскачестве» провели исследование женских спортивных футболок 14 брендов: Nike, New Balance, Demix, Karosport, Adidas, Forward, Puma, Profit, Diadora, Under Armour, Reebok, MyGym, Domyos, Asics.

Эксперты тестировали одежду на токсичность, способность ткани поглощать и отдавать влагу, время впитывания влаги и высыхания, а также воздухонепроницаемость.

По результатам проверки лишь пять торговых марок прошли испытания без замечаний и могут претендовать на знак качества. Получит его, правда, только одна отечественная марка, поскольку остальные — импортные. Речь идет о брендах Nike, New Balance, Demix, Adidas и российском Karosport.

В продукции Asics, Domyos, Reebok и Under Armou нашли токсичные вещества. Лишь один из производителей заявил об этом на маркировке, отметив, что использован биоцид (неопасное для человека вещество, которое может применяться для защиты от плесени). В результате все четыре бренда были занесены в черный список.

Все проверенные образцы, как выяснили специалисты, не содержат формальдегид, способный вызвать заболевания сердца, сосудов и дыхательной системы.

В плане комфорта (воздухопроницаемость, проводимость влаги и влагоотдача) все футболки соответствуют заданным стандартам, кроме MyGym. Продукция этой торговой марки плохо вентилируется. Лучшими в плане влагоотдачи признаны Karo Sport, Profit и Puma. Футболки последнего бренда быстрее остальных впитывают влагу и высыхают. С паропроницаемостью Profit справился лучше всех. Соответствующая информация приведена на сайте «Роскачества».

Читайте также: «Роскачество» дало рекомендации по выбору спортивных футболок