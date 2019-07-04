Подписано соглашение о создании французско-российской компании по переработке отходов

В четверг, 4 июля, московская компания АО «Мосинжпроект» и французская SUEZ подписали соглашение о переработке отходов после строительства различных объектов. Как заявил в ходе Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, международный опыт поможет решить столичную проблему по переработке отходов, которые получатся при сносе домов по программе реновации.

— Мы получаем миллионы кубометров строительных отходов, в том числе при строительстве новых линий метро,— отметил заммэра. — Французская SUEZ является мировым лидером по переработке отходов. Мы надеемся, что наша совместная компания займется «умным» разбором домов по программе реновации. Все отходы будут распределены, переработаны и использованы вновь в качестве новых материалов.

По его словам, переработке подвергнутся и грунты, которые изымаются при строительстве новых станций городской подземки.

— Мы построили много станций метро, в ближайшие годы сдадим еще порядка ста километров новых линий, — заявил Марат Хуснуллин. — Грунт после строек необходимо перерабатывать, этим как раз займется наша совместная компания.

Глава столичного Стройкомплекса поблагодарил руководство французкой компании за сотрудничество и выразил надежду на скорейшую реализацию общего проекта.

— За несколько месяцев мы провели большую совместную работу, — добавил заммэра.

В свою очередь глава компании Жерар Местралле отметил, что SUEZ обладает всеми необходимыми технологиями для переработки разного типа отходов. Он назвал московское правительство сплоченной командой профессионалов.

Генеральный директор группы компаний SUEZ Бертран Камю также заявил, что рад сотрудничеству с Москвой.

— Мы рады подтвердить наше намерение делиться с АО «Мосинжпроект» нашим опытом и ноу-хау в области управления строительными грунтами и отходами. Вместе мы будем решать проблемы городских преобразований и экономики замкнутого цикла в российской столице, — сказал Бертран Камю.

Наращивание объемов строительства метро и дорог, а также реализация программы реновации сопровождаются ростом строительных отходов, поэтому создание совместного предприятия с французской компанией SUEZ, которая является лидером по переработке мусора в мире, позволит усилить контроль и вывести на новый уровень решение этого вопроса в Москве.

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин и старший вице-президент по стратегии SUEZ Диана Галеб.