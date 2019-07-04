Выпускникам медицинского колледжа торжественно вручили дипломы
Церемония вручения дипломов выпускникам медицинского колледжа состоялась в среду, 3 июля, во Дворце культуры Российского университета транспорта. В этом году дипломы о среднем медицинском образовании получили 234 юных специалиста. Выпускники, проявившие себя в различных видах деятельности, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
В торжественной обстановке выпускников поздравили директор Административного департамента Минтранса России Константин Пашков, ректор университета Александр Климов, проректор университета Михаил Кленов и директор колледжа Вера Кузнецова.
Директор Административного департамента Минтранса России Константин Пашков отметил, что ему всегда приятно видеть среди студентов Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова выпускников медицинского колледжа Российского университета транспорта.
— С теми, кто принесет свои документы в Московский государственный медико-стоматологический университет и поступит, мы встретимся на лекции в сентябре. Я буду рад, если кого-то из вас встречу, — отметил Константин Пашков.
С приветственным словом к выпускникам 2019 года обратился и ректор вуза Александр Климов.
— За сегодняшним праздником стоят ваш многолетний труд и упорное движение к поставленной цели. Это замечательное время, которое вы всегда будете вспоминать с улыбкой, а впереди ждет новая пора свершений, — сказал Александр Климов.
По словам директора медицинского колледжа Веры Кузнецовой, с каждым выпуском студенты уносят частицу сердца каждого из педагогов, при этом заряжая энтузиазмом, теплом и энергией. В свою очередь проректор вуза Михаил Кленов подчеркнул, что Российский университет транспорта гордится выпускниками медицинского колледжа.
В настоящее время в медицинском колледже Российского университета транспорта обучаются по очной форме 800 студентов по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лечебное дело» (повышенный уровень), «Стоматология ортопедическая», работают отделение повышения квалификации среднего медицинского персонала и подготовительные курсы для абитуриентов.
Выпускники колледжа по распределению работают в лечебно-профилактических учреждениях железнодорожного транспорта города Москвы.
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