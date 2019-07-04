Татьяна Голикова: Мы должны распространять московские практики на российские регионы

Одной из главных тем пленарного заседания, проходящего в рамках Московского урбанистического форума, стало создание комфортной городской среды для повышения здоровья и уровня жизни горожан. Отвечая на вопрос о переменах в столице, мэр Москвы Сергей Собянин отметил повышение доступности медицинской помощи. В частности, по его словам, скорая теперь быстрее приезжает к пациентам.

— Доставка пострадавших в ДТП осуществляется максимально оперативно. Время, проходящее от запроса до приезда к пациенту, в Москве самое маленькое среди всех городов мира. Хотя делать это в условиях города, перегруженного транспортом, сложно. Но мы создаем выделенные полосы, контролируем работу светофоров, — сказал он.

Однако не только оперативность помогает сохранить здоровье и жизнь горожан. Большую роль в последние годы отводят организации досуга для старшего поколения, численность которого возрастает. В Москве насчитывается более трех миллионов пенсионеров.

— В столице проживает более полумиллиона горожан старше 80 лет, — привел статистику Сергей Собянин. — Люди старшего возраста испытывают больший стресс, нежели молодежь. И самый главный страх — одиночество. В ответ на этот вызов мы создали программу «Московское долголетие», которая предполагает вовлечение пенсионеров в разные сферы жизни мегаполиса — культуру, спорт; они могут пройти курсы повышения квалификации, обучиться компьютерной грамотности. Активностей много, и мы видим, что уже несколько сотен тысяч людей чувствуют себя востребованными. «Московское долголетие» — важная инициатива.

Людям нужно ощущение сопричастности со всем городским сообществом и чувство единения, отметил Сергей Собянин Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин добавил, что на здоровье горожан также влияет создание безопасной комфортной среды в Москве. В частности, открытие новых пешеходных пространств влияет на уровень жизни жителей мегаполиса.

— Людям нужно ощущение сопричастности со всем городским сообществом, чувство единения. — Мэр напомнил, что формирование новых пешеходных маршрутов, открытие площадей, парков, скверов, большая программа благоустройства помогают людям все чаще выходить на улицу, не сидеть дома, больше гулять, общаться. — Ведь хорошая 20-минутная прогулка помогает снизить риск различных заболеваний.

В свою очередь заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила позитивные перемены в Москве.

— Столица помогает формировать у жителей положительные привычки, — сказала она. — Городские перемены этому причина. Мы должны распространять московские практики на российские регионы.

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