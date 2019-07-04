Сергей Собянин сообщил о создании сети электрозаправок в Москве

Экология российской столицы серьезно улучшилась за последнее время. Такое заявление сделал в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума глава города Сергей Собянин.

— Устоявшееся мнение, что в крупных городах экология ухудшается, — всего лишь выдумки. Ситуация развивается наоборот: доля промышленности падает, — заявил Сергей Собянин. — В то же время предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, проводят экологические мероприятия.

По его словам, большинство выбросов образуются именно при использовании автомобилей.

— Транспортная политика напрямую влияет на экологию. В Москве качество автомобилей стремительно меняется, — продолжил мэр. — Автомобильный парк в Москве — один из самых молодых.

Он подчеркнул, что проводимая городом политика повлияла на столичную экологию. Так, концентрация выбросов в атмосферу за последние годы сократилась вдвое.

— Более того, мы стоим на пороге новой революции. Это электрический транспорт. Мы сделали шаг вперед быстрее, чем владельцы машин, — сказал Сергей Собянин, напоминая о закупке электробусов. Сейчас их в городе 300 единиц.

Планируется, что Москва ежегодно будет увеличивать автопарк на 300 электробусов.

— А с 2021 года мы отказываемся от закупок транспорта на моторном топливе, — заявил Сергей Собянин. — Мы подписываем соглашение с двумя компаниями: один документ предполагает создание электробусов, другой — формирование сети электрозаправок.

Напомним, что Московский урбанистический форум продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.

Сам форум посвящен обсуждению вопросов обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов. В рамках деловой программы пройдут сессии, пленарные заседания, презентации инициатив городских администраций, а также бизнеса и самих горожан. Ожидается, что за два дня деловых мероприятий на форуме выступят свыше 300 спикеров, среди которых — ведущие мировые архитекторы, мэры мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.

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