СМИ: Движение на Кутузовском проспекте затруднено после падения дерева
• 11:21 • 4 июля 2019
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К настоящему моменту информации о пострадавших нет
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Дорожное движение на четырех полосах Кутузовского проспекта в столице перекрыто в сторону области.
По данным источника в экстренных службах, на проезжую часть, недалеко от пересечения трассы с Рублевским шоссе, упало дерево, преграждающее путь.
К настоящему моменту информации о пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС.
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