Сергей Собянин: Программа «Мой район» позволит создать новый уровень комфорта для горожан
Программа «Мой район» позволит создать новый уровень комфорта для горожан. Такое заявление сделал в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума глава города Сергей Собянин.
— Мы всегда продвигали идеологию равенства районов, системно занимаемся строительством дорог и метро, чтобы у каждого жителя в шаговой доступности была автобусная остановка или станция городской подземки, — сказал мэр. — Мы стремимся к тому, чтобы в районах были прекрасные парки, музыкальная школа, культурный центр. В этом году создана программа «Мой район», которая направлена на комплексное развитие каждой городской территории. Вместе с москвичами мы сможем сделать еще один шаг по повышению комфорта столичной среды.
Напомним, что Московский урбанистический форум продлится до 7 июля. Деловая программа рассчитана на два дня и проходит в концертном зале «Зарядье». Череда сессий, дискуссий и заседаний посвящена обсуждению вопросов обеспечения сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов.
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