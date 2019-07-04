Столичные хирурги удалили из пищевода двухгодовалой девочки две монеты
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы рассказала, что хирурги детской городской клинической больницы имени Сперанского извлекли из пищевода двухлетнего ребенка монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей.
— Двухгодовалый ребенок со слюнотечением и трудностями при глотании поступил в детскую больницу № 9 имени Сперанского. Хирурги клиники из пищевода девочки одномоментно извлекли два инородных тела, «охотясь» за одним, — рассказали медики.
Врачи предположили, что родители не сразу заподозрили неладное из-за процесса прорезывания зубов, который часто сопровождается обильным слюноотделением. Спустя три дня после того, как ребенок проглотил монеты, семья обратилась за помощью к врачам.
— Рентгенограмма четко показала наличие инородного предмета круглой формы в верхней части пищевода, — рассказали в пресс-службе.
Хирург провел эзофагоскопию и с помощью специального инструмента удалил две монеты: пятирублевую и затем однорублевую.
Врачи рассказали, что после извлечения инородных предметов из пищевода у ребенка не возникло осложнений. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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