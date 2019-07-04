Татьяна Голикова рассказала, почему горожане болеют чаще, чем жители сел
• 12:56 • 4 июля 2019
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Распространенность болезней, отметила экономист, зависит от качества воды и воздуха, физической активности человека, плотности населения, скопления техники и автомобилей
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В ходе Московского урбанистического форума вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что коэффициент заболеваемости в крупных городах страны в полтора раза выше, чем в селах.
Экономист отметила, что вместе с ростом доступности социальных, образовательных и медицинских услуг, а также «инфраструктуры, позволяющей вести здоровый образ жизни», увеличивается и число потенциальных рисков для здоровья горожан.
При этом она подчеркнула, что распространенность болезней зависит от качества воды и воздуха, физической активности человека, плотности населения, скопления техники и автомобилей.
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