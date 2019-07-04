Москва уделяет большое внимание развитию пешеходных зон

Комфортный город должен удовлетворять подробности жителей, сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы в рамках форума «Мой район».

Благоустроить улицы удалось с помощью проекта, который был разработан в КБ «Стрелка».

— За время работы проекта мы смогли создать 880 километров новой кабельной канализации. Проложено 2 тысячи проводов, — сообщил заместитель руководителя департамента Александр Адайкин.

Все работы по благоустройству проводились вместе с Департаментом транспорта Москвы.

— Каждая улица проходит моделирование. Баланс между пешеходами и велосипедистами выравнивается, — уточнил Александр Адайкин.

Он добавил, что с 2011 по 2018 год на территории столицы было отремонтировано 350 объектов. Среди них — улицы, магистрали, площади, набережные и общественные пространства. Общая площадь благоустройства составила 1965,1 гектара.

— На 2019 у нас есть план по благоустройству, который уже успешно реализуется. Всего за текущий год планируется комплексно благоустроить 60 объектов. Их общая площадь составляет 334,2 гектара, — пояснил Александр Адайкин.

Он добавил, что все работы по благоустройству от формирования перечней, их наполнения необходимой инфраструктурой до реализации объектов проводятся при взаимодействии с москвичами.

— Проекты благоустройства обсуждаются с напрямую с москвичами в рамках общественных обсуждений, проводимых в управах районов, — прокомментировал Александр Адайкин.

В рамках секции «Город и двор. Вовлечение горожан в благоустройство» выступили и зарубежные эксперты. В том числе представитель из архитектурного бюро в Лондоне Лара Киннер.

— Наша организация помогает взаимодействовать политикам, архитекторам и дизайнерам. Перед началом работы каждого проекта мы задаемся вопросом: «Кто же такие горожане?» Чаще это проблема видимости. Если мы не поймем, кто такие горожане, то мы не сможет понять, как с ними войти в контакт. И я рада, что такой же метод сейчас практикую в Москве. Это очень важно — работать с населением, — пояснила Лара Киннер.

Она отметила, что на данный момент в Лондоне существует ряд пространств, куда могут прийти жители и рассказать, как они видят город в дальнейшем.

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