Возбуждено дело против главы «Автодора» за нарушения в строительстве ЦКАД

В отношении главы государственного холдинга «Автодор» заведено уголовное дело ввиду масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка в ходе подписания соглашения со Счетной палатой (СП).

В настоящий момент имя подозреваемого неизвестно. До февраля 2019 года во главе организации находился Сергей Кельбах. После на посту руководителя его сменил Вячеслав Петрушенко.

Напомним, что в начале февраля Счетная палата заявила об отставании строительства ЦКАД от плана. Вскоре Петрушенко опроверг необходимость переноса сроков сдачи объекта, но признал, что такой риск сохраняется. Тогда он также сослался на поменявшиеся законы, которые облагают подрядчиков рядом новых требований.

В СП заключили, что на 1 декабря 2018 года готовность ЦКАД колебалась от нуля до 66 процентов. Это не позволит окончить работы на первом, третьем и пятом участке раньше четвертого квартала 2020 года. На четвертом участке — раньше второго квартала 2021 года.

Эти данные свидетельствуют о худшем результате работы «Автодора» за десять лет своего существования. При этом на реализацию проекта из бюджета государства выделили 74,8 миллиарда рублей.

По последней информации, завершить возведение планируют к 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Определена дата открытия Центральной кольцевой автодороги в Москве