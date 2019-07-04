Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпу прироста протяженности дорог

Москва входит в тройку лидеров среди крупнейших мегаполисов мира по темпу прироста протяженности дорог. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках проходящего в концертном зале «Зарядье» Урбанфорума.

— PWC сравнила 11 крупнейших мегаполисов мира, и Москва среди них лидирует по темпам роста протяженности дорог, уступая лишь Пекину и опередив Нью-Йорк, Лондон и Гонконг, — озвучил данные прошедшего исследования заммэра.

По его словам, за прошедшие восемь лет в столице построены 800 километров новых дорог, а протяженность улично-дорожной сети выросла на 20 процентов.

— В ближайшие пять лет будет построено более 570 километров дорог, в том числе три новых хорды и рокада, — заявил Марат Хуснуллин, назвав эти объекты ключевыми проектами ближайших лет.

Также глава столичного Стройкомплекса заявил о том, что пять маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) будут запущены к 2025 году. Новые маршруты пройдут через центр столицы и фактически станут линиями наземного метро. Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Для жителей Москвы и области станут доступны более 200 станций.

— Благодаря Московским центральным диаметрам среднее время поездки через город для пассажиров составит 45 минут, — отметил заместитель мэра.

Напомним, что первые два маршрута: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск планируется запустить уже в конце 2019 — начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.

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